Махмуд Аббас встретится с Макроном в Париже

Лидер Палестинской Автономии на следующей недели отправится во Францию для встречи с президентом Макроном, где он обсудит «оказание давления на Израиль».

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас проведет на следующей неделе в Париже переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, посвященные «мирному процессу» и выборам, сообщает министерство иностранных дел ПА.

Аббас, который должен встретиться с Макроном 20 июля, также обсудит «оказание давления на Израиль с целью создания соответствующей атмосферы для проведения палестинских выборов, в частности, в городе Иерусалиме», говорится в заявлении.

Прямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами не проводились с 2014 года.

Палестинские выборы, запланированные на прошлый год, были отменены, при этом Аббас сослался на отказ Израиля разрешить их проведение в аннексированном Восточном Иерусалиме.

Объявление было сделано после того, как министр иностранных дел ПА Рияд аль-Малики встретился со своей французской коллегой Катрин Колонна.

На прошлой неделе премьер-министр Яир Лапид отправился в Париж в свою первую зарубежную поездку в качестве лидера, чтобы встретиться с Макроном, который сказал, что «нет альтернативы возобновлению политического диалога между израильтянами и палестинцами».

На завтра запланирована встреча Аббаса с президентом США Джо Байденом в Вифлееме на Западном берегу.

Курсор ранее писал, что президент Герцог провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом. Президент Израиля Ицхак Герцог позвонил лидеру Палестинской Автономии и поздравил его с наступающим праздником Курбан-Байрам.