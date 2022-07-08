Президент Герцог провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом

В пятницу президент Ицхак Герцог поговорил с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Они обсудили визит президента США Джо Байдена в Израиль на следующей неделе, и Герцог пожелал Аббасу счастливого Курбан-Байрама.

Министр обороны Бени Ганц встретился с Аббасом в офисе президента в Рамалле в четверг вечером, в преддверии визита Байдена, чтобы провести координацию действий в сфере гражданской обороны и безопасности и обсудить проблемы безопасности и гражданские проблемы в регионе.

Курсор ранее писал, что Герцог наградит Байдена Почетной президентской медалью. Президент Израиля заявил, что Джо Байден заслужил Почетную медаль за истинную дружбу с Государством Израиль, еврейским народом, а также за борьбу против антиизраильской и антисемитской ненависти во всем мире.

Кроме того, Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Герцог оценил вклад премьер-министра в совместную работу, отметив что она проходила в позитивной атмосфере дружбы и взаимного уважения. Он поблагодарил Беннета за тесное сотрудничество во имя безопасности Израиля.