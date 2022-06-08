Махмуд Аббас выступил с публичной речью на фоне слухов о его здоровье

Лидер ПА сегодня выступил из своего офиса Рамалле на фоне недавних слухов о том, что Аббас передал некоторые ключевые обязанности Хусейну аль-Шейху в связи с ухудшением здоровья.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас произнес речь по телефону из своего офиса в Рамалле, пытаясь, очевидно, развеять слухи о здоровье стареющего лидера.

У 86-летнего Аббаса долгая история проблем со здоровьем, начиная от проблем с сердцем и заканчивая борьбой с раком простаты более десяти лет назад.

Спекуляции о состоянии здоровья Аббаса не прекращались в течение многих лет, и чиновники ПА старались держать рутинные обследования Аббаса за границей вне поля зрения общественности.

Последний виток слухов начался, когда на прошлой неделе BBC Arabic опубликовала не подтвержденное источниками сообщение о том, что доверенному лицу Аббаса Хусейну аль-Шейху были переданы некоторые ключевые обязанности в связи с ухудшением здоровья Аббаса. Позже сообщение было удалено с сайта и с аккаунта Би-би-си в Твиттере.

Аль-Шейх немедленно опроверг сообщение, которое он назвал «попыткой фальсификации внутренней палестинской ситуации».

Сегодняшнее выступление — первое публичное выступление Аббаса после этого сообщения.

Курсор ранее писал, что Блинкен во время телефонного разговора призвал Аббаса завершить расследование в отношении смерти Абу Акле. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом ПА Махмудом Аббасом, призвав палестинцев завершить расследование смерти палестинско-американской журналистки Ширин Абу Акле.