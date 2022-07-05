Макрон назвал ядерную сделку 2015 года «хорошим соглашением»

Президент Франции считает, что ядерное соглашение от 2015 года было соглашением, которое необходимо защищать. «Наши ценности стоят того, чтобы за них бороться», — отметил он.

Стоя рядом с премьер-министром Яиром Лапидом в Елисейском дворце в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон назвал ядерное соглашение 2015 года «хорошим соглашением», которое необходимо защищать.

В то же время Макрон указывает на угрозу, исходящую от иранской программы баллистических ракет и ее дестабилизирующей деятельности в регионе. «Наши ценности стоят того, чтобы за них бороться», — говорит он, добавляя, что на кону стоит безопасность Франции и Европы.

Макрон, который тепло обнял Лапида перед их выступлениями, долго говорит о важности достижения мирного соглашения с палестинцами, заявляя, что Лапид может стать «исторической фигурой».

Макрон, выступая на французском языке, призывает к заключению соглашения, признающего «законные устремления палестинцев», и подчеркивает, что «нет альтернативы возвращению к политическому диалогу».

Он также подчеркивает заинтересованность Франции в обеспечении стабильности в Ливане.

Курсор ранее писал, что стало известно, о чем Лапид попросит Макрона во время встречи в Париже. Премьер-министр Яир Лапид постарается направить строгий сигнал «Хизбалле» во время встречи во вторник с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, заявил высокопоставленный израильский чиновник в понедельник вечером.