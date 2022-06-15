Макрон получил пощёчину во время визита в Румынию

Ранее Макрона раскритиковали за призыв «сохранить лицо путина». Позже представитель Макрона попытался сгладить ситуацию и заявил, что Франция желает победы Украине и возращения территориальной целостности государства, а в словах Макрона «нет духа уступок» путину или рф.

Во время своего официального визита в Румынию, президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину от мужчины. Инцидент очевидцы запечатлели на видео.

Об этом пишет Telegtam-канал Политика Украины.

Также «Курсор» писал, что аналитики раскрыли новые планы россии в войне против Украины. Войска россии сосредоточили свои усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. Однако 29 мая движения вглубь Донецкой области со стороны Изюма не было замечено.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!