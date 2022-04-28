Мансур Аббас бойкотировал встречу лидеров коалиции

Председатель арабской партии РААМ сегодня не участвовал во встрече лидеров правительства по той причине, что его партия до сих пор бойкотирует коалицию.

Председатель «РААМ» Мансур Аббас бойкотировал встречу лидеров коалиции, состоявшуюся сегодня вечером.

Партия РААМ объявила о замораживании связей с коалицией в начале этого месяца на фоне разногласий по поводу поведения правительства в отношении Храмовой горы.

Она заявила, что не вернется в правительство, пока не будет выполнен список требований, включая обещание израильского руководства восстановить статус-кво на Храмовой горе.

Министр иностранных дел Яир Лапид встретился вчера с Аббасом, но, по словам СМИ, сторонам не удалось наладить отношения.