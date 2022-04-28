Председатель «РААМ» Мансур Аббас бойкотировал встречу лидеров коалиции, состоявшуюся сегодня вечером.
Партия РААМ объявила о замораживании связей с коалицией в начале этого месяца на фоне разногласий по поводу поведения правительства в отношении Храмовой горы.
Она заявила, что не вернется в правительство, пока не будет выполнен список требований, включая обещание израильского руководства восстановить статус-кво на Храмовой горе.
Министр иностранных дел Яир Лапид встретился вчера с Аббасом, но, по словам СМИ, сторонам не удалось наладить отношения.
Курсор ранее писал, что посланник ООН поддержал израильскую версию о том, как начались столкновения на Храмовой горе.В Совете Безопасности ООН Веннесланд похвалил возвращение Израиля к статус-кво, но осудил чрезмерную силу ЦАХАЛа. Он указал на более 160 палестинских арабов, раненных во время столкновений.
Также сообщалось, что в сети показали новое видео жестоких беспорядков на Храмовой горе. Беспорядки на Храмовой горе продолжаются. В сети появилось новое видео, на котором можно увидеть горящее дерево. В него попал фейерверк, запущенный арабскими погромщиками.