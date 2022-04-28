Мансур Аббас бойкотировал встречу лидеров коалиции

22:38, 28 апреля 2022
Политика, Новости Израиля
Мансур Аббас РААМ фото
Фото: Avshalom Sassoni/Flash90

Председатель арабской партии РААМ сегодня не участвовал во встрече лидеров правительства по той причине, что его партия до сих пор бойкотирует коалицию.

Председатель «РААМ» Мансур Аббас бойкотировал встречу лидеров коалиции, состоявшуюся сегодня вечером.

Партия РААМ объявила о замораживании связей с коалицией в начале этого месяца на фоне разногласий по поводу поведения правительства в отношении Храмовой горы.

Она заявила, что не вернется в правительство, пока не будет выполнен список требований, включая обещание израильского руководства восстановить статус-кво на Храмовой горе.

Министр иностранных дел Яир Лапид встретился вчера с Аббасом, но, по словам СМИ, сторонам не удалось наладить отношения.

Курсор ранее писал, что посланник ООН поддержал израильскую версию о том, как начались столкновения на Храмовой горе.В Совете Безопасности ООН Веннесланд похвалил возвращение Израиля к статус-кво, но осудил чрезмерную силу ЦАХАЛа. Он указал на более 160 палестинских арабов, раненных во время столкновений.

Также сообщалось, что в сети показали новое видео жестоких беспорядков на Храмовой горе. Беспорядки на Храмовой горе продолжаются. В сети появилось новое видео, на котором можно увидеть горящее дерево. В него попал фейерверк, запущенный арабскими погромщиками.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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