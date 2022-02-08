Мансур Аббас: Коалиция стабильна, несмотря на внутренние конфликты

Лидер партии РААМ заявил, что в этом году присутствие его партии в правительстве даст возможность заняться ключевыми вопросами: борьба с преступностью в арабском секторе, установление статуса арабского сектора и арабской политики в Израиле.

Председатель партии РААМ Мансур Аббас считает вступление в коалицию одним из самых больших достижений своей партии и ожидает, что в этом году будет реализовано больше планов и законов, утвержденных правительством.

Об этом пишет Arutz Sheva.

В интервью Сане Хамуд, данном в сотрудничестве с Радио Аль-Нас, Аббас сказал, что РААМ поставила перед собой цель разрушить «стеклянный потолок» в израильской политике, который не позволял арабскому сектору участвовать в принятии решений на национальном уровне, и что теперь партия способна представлять все части арабского сектора, включая друзов и черкесов, и предотвратить исключение, от которого они страдали в течение многих лет.

Аббас перечислил три задачи, стоящие перед партией РААМ в 2022 году: борьба с преступностью в арабском секторе, установление статуса арабского сектора и арабской политики в Израиле на фоне попыток правых не допустить арабские партии к власти и преодоление разногласий внутри коалиции.

Он отметил, что в коалиции были разногласия с правыми партиями, в том числе по вопросу Закона о гражданстве, но удалось достичь понимания, которое позволит продолжить партнерство и постепенно реализовать цели партии. По его словам, эти разногласия в коалиции не представляют угрозы, подобной по весу попытке правых партий в оппозиции отстранить РААМ от власти.

Курсор ранее писал, что Аббас попросил Ганца освободить 25 террористов-ветеранов. Председатель ПА требует, чтобы министр обороны Израиля освободил 25 террористов ФАТХ, арестованных до подписания соглашений в Осло.

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