Аббас отменил встречу ООП, чтобы избежать «конфронтации» с Израилем и США

Важнейшее заседание Палестинского центрального совета (ПЦС), которое должно было состояться в конце этой недели, было отложено из-за продолжающейся напряженности и разногласий между палестинскими чиновниками и фракциями, сообщили в субботу палестинские источники.

Об этом пишет JPost.

Встреча была отложена, потому что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас хочет сохранить каналы связи с израильским правительством, особенно в свете его недавней «позитивной» встречи с министром обороны Бенни Ганцем, сообщили источники.

На своем последнем заседании в 2018 году ПЦС рекомендовал прекратить координацию в сфере безопасности между силами безопасности ПА и ЦАХАЛом и приостановить признание ООП Израиля до тех пор, пока он не признает палестинское государство.

Курсор ранее писал, что президент Швейцарии встретился с Аббасом и предложил помощь в возобновлении мирного процесса. Согласно заявлению офиса Аббаса, Пармелин сказал, что израильтяне и палестинцы должны вернуться за стол переговоров, и предложил ресурсы Швейцарии для этого.

Курсор ранее писал, что террористические группы Газы начали военные учения. Ряд вооруженных террористических группировок Газы начали крупномасштабные учения на фоне высокой напряженности в Иудее и Самарии.

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