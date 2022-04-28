Мансур Аббас встретился с королем Иордании

В начале этой недели председатель партии РААМ Мансур Аббас посетил Иорданию, чтобы принять участие в ужине Ифтар, организованном королем Абдаллой для нескольких лидеров арабской общины Израиля, а также лидеров палестинской общины из Восточного Иерусалима.
После ужина Аббас встретился с Абдаллой, и они обсудили недавнюю напряженность в Иерусалиме, где Иордания осуществляет опеку над святыми местами.
Аббас проинформировал премьер-министра Нафтали Беннета перед поездкой, но премьер не предоставил лидеру «РААМ» никакого сообщения для передачи Абдулле. По возвращении Аббас также проинформировал о встрече министра иностранных дел Яира Лапида.
Курсор ранее писал, что посланник ООН поддержал израильскую версию о том, как начались столкновения на Храмовой горе.В Совете Безопасности ООН Веннесланд похвалил возвращение Израиля к статус-кво, но осудил чрезмерную силу ЦАХАЛа. Он указал на более 160 палестинских арабов, раненных во время столкновений.
Также сообщалось, что в сети показали новое видео жестоких беспорядков на Храмовой горе. Беспорядки на Храмовой горе продолжаются. В сети появилось новое видео, на котором можно увидеть горящее дерево. В него попал фейерверк, запущенный арабскими погромщиками.