Мансур Аббас встретился с королем Иордании

Глава партии РААМ и король Иордании обсудили недавние беспорядки в Иерусалиме. Встреча произошла после ужина, организованного королевской семьей для израильских арабов.

В начале этой недели председатель партии РААМ Мансур Аббас посетил Иорданию, чтобы принять участие в ужине Ифтар, организованном королем Абдаллой для нескольких лидеров арабской общины Израиля, а также лидеров палестинской общины из Восточного Иерусалима.

После ужина Аббас встретился с Абдаллой, и они обсудили недавнюю напряженность в Иерусалиме, где Иордания осуществляет опеку над святыми местами.

Аббас проинформировал премьер-министра Нафтали Беннета перед поездкой, но премьер не предоставил лидеру «РААМ» никакого сообщения для передачи Абдулле. По возвращении Аббас также проинформировал о встрече министра иностранных дел Яира Лапида.