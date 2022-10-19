Массированные ракетные атаки россии: раскрыт главный план путина

Главный план главы рф* владимира путина и его окружения на данный момент – выжить. Именно этого они хотят добиться массированными ракетными ударами по Украине.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что в рф все, в принципе, было контролируемо, стабильно до 24 февраля, но теперь экономика падает, люди недоедают и в добавок ко всему их еще отлавливают на улицах для мобилизации. В рф потому растет недовольство людей.

Геращенко отметил, что в кремле знают, что уровень поддержки путина падает. Сейчас после мобилизации, позорного бегства из-под Киева, провала в Харьковской области, естественно, у многих людей открываются глаза. «Они видят, что Путин – это миф, что он не мудрый, не сильный и не великий полководец, а на самом деле жулик и преступник», – заявил Геращенко.

Он уверен, что к русским уже никогда не будет того отношения, которое было раньше, «когда за ними бегали, хотели получать их деньги». Сейчас иметь дело с россиянами — не престижно и даже позорно. От их товаров, даже от российского газа и нефти, все отказываются.

«Путин выжидает и каждый день теряет несколько сотен миллионов долларов, которые могли бы тратиться на войну. Из-за того, что «Северный поток» взорван, он не получает деньги за газ. Это очень хорошо. Поэтому они хотят выжить», – добавил советник главы МВД.

Ранее Курсор писал, что в рф назревает социальный раскол из-за мобилизации — аналитики ISW.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!