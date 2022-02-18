Массовая эвакуация жителей Донбасса в Ростов-на-Дону: что об этом известно

Украинские власти дают обещания не нападать на Донбасс, но, боевики заявляют, что ситуация близится к войне и вторжение может начаться в любой момент.
В Киеве заявили, что вся ответственность за эвакуацию жителей оккупированного Донбасса лежит на России. Украинская сторона не исключает, что эти меры приняты в провокационных целях. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, напуганных людей могут использовать оккупанты в своих целях.
— Россия под предлогом эвакуации забирает детей с оккупированной территории и вывозит их в Ростовскую область. Я сразу хочу сказать, что целью может быть провокация. Если не дай бог что-то произойдет, и Россия в какой-либо способ будет что-либо объяснять, полная ответственность за то, что сейчас там происходит особенно с гражданским населением, по международному праву лежит на Российской Федерации, — заявила она.
В Офисе Зеленского предположили, что боевики могут открыть огонь по колонне, чтобы обвинить в этом украинских военных. И это может стать очень удобным поводом для российского вторжения.
Хотя изначально в Кремле и администрации Ростова сперва вообще ничего не знали о действиях главарей так называмой «ЛДНР», сейчас там уверяют, что уже экстренно стали готовить пункты приема беженцев. Власти Челябинска также готовы принять беженцев. Правда, только 600 человек из возможных сотен тысяч
При этом власти так называемых республик продолжают нагнетать ситуацию. Они запретили выезжать мужчинам от 18 до 55 лет. Их, вероятно, намерены использовать во время боевых действий. Известно, что на воинский учет ставят уж даже 17-летних.
Кроме того, сегодня кто-то взорвал УАЗик главы «народной милиции ДНР» в Донецке. Жертв нет. Кто это сделал и зачем — никто не знает.
В городах Донбасса люди срочно скупают продукты, возле банкоматов и АЗС — огромные очереди. Люди пытаются ухватить и успеть купить хоть что-то. На фоне происходящего в Донбассе рубль резко подешевел. Кроме того, наблюдаются проблемы с сотовой связью.
Ранее Курсор рассказывал, что главарь так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявил, что война может начаться в любой момент, потому женщин и детей начали эвакуировать, а мужчины остаются в «республике».
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.