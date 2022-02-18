Массовая эвакуация жителей Донбасса в Ростов-на-Дону: что об этом известно

21:59, 18 февраля 2022
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
Война на Донбассе фото
Война на Донбассе
Фото: Depositephotos

Власти так называемой «ДНР» продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе, запугивая местных жителей якобы готовящемся нападением украинской армии. Несмотря на официальные заявления официального Киева о том, что возвращать силой Донбасс они не будут, бандформированиям удалось посеять панику в ОРДЛО.

На оккупированной территории Украины продолжается эвакуация местных жителей. Сбор беженцев в «ЛНР» и «ДНР» был назначен с 20:00 до 22:00. То есть, автобусы с жителями Донбасса уже движутся в Россию. Власти «ДНР» заявили, что намерены вывезти в Россию до 700 тысяч человек. При этом западные СМИ оценивают число беженцев в миллион.

Украинские власти дают обещания не нападать на Донбасс, но, боевики заявляют, что ситуация близится к войне и вторжение может начаться в любой момент.

В Киеве заявили, что вся ответственность за эвакуацию жителей оккупированного Донбасса лежит на России. Украинская сторона не исключает, что эти меры приняты в провокационных целях. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, напуганных людей могут использовать оккупанты в своих целях.

 — Россия под предлогом эвакуации забирает детей с оккупированной территории и вывозит их в Ростовскую область. Я сразу хочу сказать, что целью может быть провокация. Если не дай бог что-то произойдет, и Россия в какой-либо способ будет что-либо объяснять, полная ответственность за то, что сейчас там происходит особенно с гражданским населением, по международному праву лежит на Российской Федерации, — заявила она.

В Офисе Зеленского предположили, что боевики могут открыть огонь по колонне, чтобы обвинить в этом украинских военных. И это может стать очень удобным поводом для российского вторжения.

В то же время российский президент Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей из резервного фонда РФ прибывшим с Донбасса.

Хотя изначально в Кремле и администрации Ростова сперва вообще ничего не знали о действиях главарей так называмой «ЛДНР»,  сейчас там уверяют, что уже экстренно стали готовить пункты приема беженцев. Власти Челябинска также готовы принять беженцев. Правда, только 600 человек из возможных сотен тысяч

При этом власти так называемых республик  продолжают нагнетать ситуацию. Они запретили выезжать мужчинам от 18 до 55 лет. Их, вероятно, намерены использовать во время боевых действий. Известно, что на воинский учет ставят уж даже 17-летних.

Кроме того, сегодня кто-то взорвал УАЗик главы «народной милиции ДНР» в Донецке. Жертв нет. Кто это сделал и зачем — никто не знает.

В городах Донбасса люди срочно скупают продукты, возле банкоматов и АЗС — огромные очереди. Люди пытаются ухватить и успеть купить хоть что-то. На фоне происходящего в Донбассе рубль резко подешевел. Кроме того, наблюдаются проблемы с сотовой связью.

Стоит также добавить, что за минувшие сутки ОБСЕ зафиксировала 500 взрывов в Донбассе, однако накануне эвакуации все утихло.

Ранее Курсор рассказывал, что главарь так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявил, что война может начаться в любой момент, потому женщин и детей начали эвакуировать, а мужчины остаются в «республике».

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Автор материала:
Тали Малкина
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