Массовая эвакуация жителей Донбасса в Ростов-на-Дону: что об этом известно

На оккупированной территории Украины продолжается эвакуация местных жителей. Сбор беженцев в «ЛНР» и «ДНР» был назначен с 20:00 до 22:00. То есть, автобусы с жителями Донбасса уже движутся в Россию. Власти «ДНР» заявили, что намерены вывезти в Россию до 700 тысяч человек. При этом западные СМИ оценивают число беженцев в миллион.

Украинские власти дают обещания не нападать на Донбасс, но, боевики заявляют, что ситуация близится к войне и вторжение может начаться в любой момент.

В Киеве заявили, что вся ответственность за эвакуацию жителей оккупированного Донбасса лежит на России. Украинская сторона не исключает, что эти меры приняты в провокационных целях. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, напуганных людей могут использовать оккупанты в своих целях.