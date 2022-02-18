На оккупированном Донбассе ждут начала войны и ставят на воинский учет 17-летних

Главарь так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявил, что война может начаться в любой момент, потому женщин и детей начали эвакуировать, а мужчины остаются в «республике».

Главарь так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявил о «критической ситуации» в регионе. По его словам, дело идет к войне и она может начаться уже в ближайшее время.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

«Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс, ситуация критическая» — отметил Пушилин.

При этом лидер незаконных формирований отметил, что эвакуируются в Россию в основном женщины и дети, мужчины остаются в так называемой республике.

При этом, судя по всему, удерживать мужчин на территории «ЛДНР» главари сепаратистов собираются насильно — так, в соседнем так называемом «ЛНР» заявили, что на срочный воинский учет начнут ставить граждан с 17 лет. При этом мужчинам до 55 лет запретили покидать пределы так называемой республики.

В настоящее время на оккупированной части Донбасса наблюдаются проблемы с сотовой связью. Кроме того, после объявления главарей бандформирований об эвакуации, возле банкоматов и АЗС выстроились огромные очереди. Люди на скорую руку пытаются скупить продукты, самые ходовые товары — уже в дефиците.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.