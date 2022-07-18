Мейрав Михаэли рассказала о будущем Аводы

Нынешний лидер партии Авода Мейрав Михаэли проголосовала на праймериз и заявила, что в течение следующих 100 дней партия будет искать новые пути поддержки со стороны избирателей.

Лидер Аводы Мейрав Михаэли проголосовала на праймериз по выборам лидера своей партии, демонстрируя технологию голосования с помощью мобильного телефона — она отдала голос за себя, чтобы остаться в этой роли.

Михаэли имеет высокие шансы на победу в сегодняшних выборах, конкурируя только с генеральным секретарем партии Эраном Хермони.

После голосования Михаэли сказала, что ее партия будет искать новую аудиторию для голосования, чтобы усилить левоцентристские позиции перед предстоящими всеобщими выборами.

В течение следующих 106 дней, оставшихся до того, как израильтяне придут на избирательные участки 1 ноября, Михаэли говорит, что Авода будет искать новые пути поддержки.

В настоящее время Михаэли тратит эфирное время на то, чтобы отстранить свою партию от ее бывшего левого партнера, МЕРЕЦ, и пытается продвинуться в центр, где доминируют «Еш Атид» и «Кахоль-Лаван».

Курсор ранее писал, что популярность Религиозного Сионизма будет расти, если ее возглавит Бен-Гвир. Опрос 13 канала показал, что если крайне правый член парламента Итамар Бен-Гвир возглавит партию «Религиозный сионизм» вместо нынешнего лидера Бецалеля Смотрича, то партия получит 13 мест на предстоящих выборах, в то время как при Смотриче прогнозировалось 10.