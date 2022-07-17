Опрос: Популярность Религиозного Сионизма будет расти, если ее возглавит Бен-Гвир

Опрос, проведенный профессором Камиллой Фокс, показал, что Религиозный сионизм получит дополнительных три места в случае смены лидера на Итамара Бен-Гвира.

Опрос 13 канала показал, что если крайне правый член парламента Итамар Бен-Гвир возглавит партию «Религиозный сионизм» вместо нынешнего лидера Бецалеля Смотрича, то партия получит 13 мест на предстоящих выборах, в то время как при Смотриче прогнозировалось 10.

Дополнительные три места перетасуют политическую карту и дадут лидеру «Ликуда» Биньямину Нетаниягу 60 мест в его правом религиозном блоке партий — до большинства не хватает одного.

По прогнозам, если Смотрич получит всего 10 мест, то у Нетаниягу будет всего 59 мест в его блоке, согласно опросу. Ликуд получит 34 места, за ним следуют Еш Атид — 22, Кахоль-Лаван/Тиква Хадаша — 12, Религиозный сионизм — 10, ШАС — 8, Яадут а-Тора — 7, Объединенный список — 6, Авода — 6, НДИ — 6, МЕРЕЦ — 5 и РААМ — 4.

Партия «Ямина», которую сейчас возглавляет Айелет Шакед, по прогнозам, не преодолеет избирательный порог для прохождения в Кнессет.

Израильские телевизионные опросы отличаются ненадежностью, но, тем не менее, часто определяют решения политиков. В опросе, проведенном профессором Камиллой Фокс, приняли участие 703 респондента с погрешностью в 3,8 процента.