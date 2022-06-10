Мерец: Это еще не конец

Министр Эсави Фрейд раскритиковал Гайду Ринави Зоаби: «Она не способна выдержать давление». Ранее на этой неделе Зоаби проголосовала против законопроекта о продлении действия израильских законов в Иудее и Самарии еще на пять лет.

Министр регионального сотрудничества Эсави Фрей (Мерец) в четверг подверг критике поведение своего однопартийца, члена МК Гайды Ринави Зоаби.

Ранее на этой неделе Зоаби проголосовала против законопроекта о продлении действия израильских законов в Иудее и Самарии еще на пять лет, в результате чего законопроект не был принят, а коалиция потерпела поражение.

Фрейд сказал, что Зоаби не способна выдержать давление, которое оказывает на нее политика.

«МК Зоаби была неправа в том, что у нее нет политического опыта. Работа в коалиции — это другой набор правил. Если она не может с этим справиться, ей следует вернуть мандат», — сказал он.

«В Израиле есть закон, есть демократия. Ее нельзя уволить, но я ожидаю, что она будет работать лучше. Мы пытаемся поговорить с ней. Она наносит ущерб партии, и здесь есть проблемы. Мы передали сообщения, и мы не сдаемся, но мы должны найти способы выбраться из этой неразберихи», — продолжил Фрей.