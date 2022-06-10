Мерец: Это еще не конец

Министр регионального сотрудничества Эсави Фрей (Мерец) в четверг подверг критике поведение своего однопартийца, члена МК Гайды Ринави Зоаби.
Ранее на этой неделе Зоаби проголосовала против законопроекта о продлении действия израильских законов в Иудее и Самарии еще на пять лет, в результате чего законопроект не был принят, а коалиция потерпела поражение.
Фрейд сказал, что Зоаби не способна выдержать давление, которое оказывает на нее политика.
«МК Зоаби была неправа в том, что у нее нет политического опыта. Работа в коалиции — это другой набор правил. Если она не может с этим справиться, ей следует вернуть мандат», — сказал он.
«В Израиле есть закон, есть демократия. Ее нельзя уволить, но я ожидаю, что она будет работать лучше. Мы пытаемся поговорить с ней. Она наносит ущерб партии, и здесь есть проблемы. Мы передали сообщения, и мы не сдаемся, но мы должны найти способы выбраться из этой неразберихи», — продолжил Фрей.
Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя. Джохара Канифс, дочь заместителя мэра Фараджа Канифса, погибла прошлой ночью, когда ее машина взорвалась. Об этом сегодня высказался мэр города Шефарам Урсан Ясин.