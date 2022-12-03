МИД Британии: путин хочет использовать переговоры для усиления армии и наступления на Украину

Об этом Клеверли сказал в интервью The Telegraph.
Мирные переговоры с российскими солдатами в Украине могут быть использованы владимиром путиным для пополнения запасов своей армии перед новым наступлением», – считает министр.
По его словам, российский президент может делать вид, что участвует в переговорах, а на самом деле обучает больше войск и присылает больше боеприпасов для продолжения войны против Украины.
Он отметил, что те, кто поддерживает Украину, должны быть очень, очень осторожны, когда подходят к теме мирных переговоров. Клеверли, добавив, что в этом вопросе «путин не действует искренне».
«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!