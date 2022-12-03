МИД Британии: путин хочет использовать переговоры для усиления армии и наступления на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что москва* с высокой вероятностью может использовать переговоры с Киевом для пополнения своей армии ресурсами и личным составом и нового наступления на Украину.

Об этом Клеверли сказал в интервью The Telegraph.

Мирные переговоры с российскими солдатами в Украине могут быть использованы владимиром путиным для пополнения запасов своей армии перед новым наступлением», – считает министр.

По его словам, российский президент может делать вид, что участвует в переговорах, а на самом деле обучает больше войск и присылает больше боеприпасов для продолжения войны против Украины.

Он отметил, что те, кто поддерживает Украину, должны быть очень, очень осторожны, когда подходят к теме мирных переговоров. Клеверли, добавив, что в этом вопросе «путин не действует искренне».

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

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