Михаэли — новому правительству: Протестующие будут выходить на улицы, пока мы не заменим вас

Глава партии «Авода» предупредила о том, что народ не будет сидеть сложа руки.

Экс-министр транспорта Израиля Мейрав Михаэли заявила о том, что существующее правительство уничтожает все, что смогла создать предыдущая коалиция.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Эта группа пироманов идет от министерства к министерству и просто разрушает и разрушает», — завила Михаэли в начале заседания партии «Авода» в Кнессете.

Она убеждена, что протесты против правительства, прошедшие в минувшие в выходные, это только начало.

«Не заблуждайтесь: мы будем выходить на улицы неделю за неделей, пока не заменим вас», — отметила глава партии «Авода».

В частности, особое недовольство бывшего министра транспорта вызвало предложение нынешнего правительства об ограничении работы железных дорог в Шаббат. По ее мнению, несмотря на данные обещания со стороны Нетаниягу, что все будет хорошо и ничего не произойдет, они уже были нарушены.

«Это не публично избранные должностные лица, а группа подрядчиков по сносу», — подытожила Мейрав Михаэли.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ранее выступил с обращением к министру транспорта Мири Регев («Ликуд»), в котором он просил принять к выполнению требования высокопоставленного депутата-харедима. Речь шла о том, что бы прекратить работы по инфраструктуре в субботу. Утверждается, что Нетаниягу беседовал с Регев о просьбе Гольдкнопфа, поручив министру транспорта «урегулировать» перенос графика.

Ранее «Курсор» сообщал, как в министерстве экономики ответили на требование Гольдкнопфа запретить железнодорожные работы по субботам.