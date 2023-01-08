В минэкономики ответили на требование Гольдкнопфа запретить железнодорожные работы по субботам

Представители министерства экономики объяснили, почему нельзя отменять по субботам работы на железной дороге.

Министерство экономики в воскресенье отклонило требование председателя правления «Яадут а-Тора» и министра жилищного строительства Ицхака Гольдкнопфа, который призвал остановить железнодорожные работы в субботу.

В своем ответе минэкономики пояснило, что работы включены в статус-кво, «как это было принято в течение многих лет, и с тех пор навсегда в рамках статус-кво».

«Речь идет о работах, которые включают в себя меры по обеспечению безопасности. Они связаны с функционированием системы сигнализации и работы по электрификации, и их нельзя проводить при активном движении поездов», — добавили в минэкономики.

«В данном конкретном случае это работы в рамках годового разрешения, и целью является ремонт разрывов рельсов». Представители минтранса также ранее разъяснили, что не намерены останавливать работы на железной дороге по субботам.

Вчера министр Гольдкнопф направил письмо министру транспорта Мири Регеву и премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором потребовал остановить работы железной дороги в субботу. В письме, которое также было отправлено министру финансов Смотричу и другим министрам в правительстве, Гольдкнопф выразил свое неудовольствие: «Мне было доведено до сведения, что в Шаббат Израильские железные дороги ведут работы на тель-авивских путях».

«В коалиционных соглашениях, подписанных между партиями «Ликуд» и иудаизмом Торы, было согласовано, что эти работы будут прекращены. Мы не можем мириться с продолжением этой ситуации, и я прошу вашего срочного вмешательства в это вопрос.», — написал Гольдкнопф.

Как сообщал Курсор, председатель партии «Яадут а-Тора» Ицхак Гольдкнопф потребовал вмешаться и прекратить работы на железной дороге по субботам.

Еще мы сообщали, как Либерман высказался о требовании ультраортодоксов.