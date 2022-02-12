Министр связи получил дополнительную охрану после угроз

Йоаз Хендель вслед за Матаном Каханой получил усиленную охрану после того, как угрозы со стороны протестующих правого толка и других противников правительства стали настораживать Министерство государственной безопасности.

Министерство государственной безопасности решило повысить уровень безопасности министра связи Йоаза Хенделя и предоставит ему круглосуточную охрану.

В последнее время Хендель, представитель партии «Тиква Хадаша», стал объектом быстро растущего числа угроз, в том числе со стороны протестующих правого толка и других противников правительства.

Министры связи обычно не окружены охраной, но в нынешнем правительстве есть некоторые министры, степень угроз которых заслуживает необычного беспокойства. Министр религиозных служб Матан Кахана также обеспечен круглосуточной охраной.

Около двух недель назад высокопоставленный сотрудник МГБ прибыл в дом министра иностранных дел Яира Лапида, чтобы повторить протоколы безопасности после того, как министр иностранных дел ускользнул от охраны, заявив, что спешит на голосование в Кнессете.

Курсор ранее писал, что голосование по Закону об ограничении срока может быть отложено из-за COVID-19. Министр юстиции Гидеон Саар решил отложить вынесение на окончательное голосование в Кнессете своего законопроекта, ограничивающего срок пребывания на посту премьер-министра восемью годами, из-за опасений, что слишком много депутатов от коалиции не смогут проголосовать из-за болезни коронавирусом, сообщил в субботу вечером близкий к нему источник.

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