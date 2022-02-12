Голосование по Закону об ограничении срока может быть отложено из-за COVID-19

Для того, чтобы принять Закон об ограничении срока премьер-министра необходимы голоса 61 депутата, а из-за вспышки коронавируса в Кнессете такое число голосов может попросту не набраться.

Министр юстиции Гидеон Саар решил отложить вынесение на окончательное голосование в Кнессете своего законопроекта, ограничивающего срок пребывания на посту премьер-министра восемью годами, из-за опасений, что слишком много депутатов от коалиции не смогут проголосовать из-за болезни коронавирусом, сообщил в субботу вечером близкий к нему источник.

На прошлой неделе законопроект прошел окончательное чтение в комиссии Кнессета по законодательству и конституции и в понедельник будет готов к принятию в качестве закона. Но поскольку он изменит Основной закон, ему потребуется поддержка большинства — 61 депутата.

Глава фракции Объединенного списка Ахмад Тиби заявил, что его фракция также поддерживает законопроект. Но Саар не хочет рисковать.

Законопроект не имеет обратной силы и поэтому не будет применяться к лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу, единственному ныне живущему премьер-министру Израиля, который занимал свой пост более восемь лет.

Курсор ранее писал, что Мансур Аббас решил заступиться за Израиль перед правозащитниками. Аббас заявил, что еврейское государство не является «государством апартеида». Арабский политик напомнил, что его партия находится в составе правящей коалиции и при желании могла бы вступить в правительство.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.