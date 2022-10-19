Министр внутренних дел Великобритании ушел в отставку

Суэлла Браверман подала в отставку с поста министра внутренних дел после того, как отправила официальный документ коллеге по парламенту, используя свою личную электронную почту.

Об этом сообщает BBC.

Браверман признала, что это было «техническим нарушением» правил. Она утверждает, что людям следует брать на себя ответственность за ошибки. Также политик добавила, что «притворяться, что мы не совершали ошибок…это не серьезная политика».

«У меня есть опасения по поводу направления этого правительства. Мы не только нарушили ключевые обещания, данные нашим избирателям, но у меня были серьезные опасения по поводу приверженности этого правительства выполнению обязательств по манифесту, таких как сокращение общего числа мигрантов и прекращение незаконной миграции, особенно опасных пересечений малых лодок», – сказано в письме Браверман, адресованном Трасс.

Браверман после отставки стала министром внутренних дел с самым коротким сроком службы со времен Второй мировой войны, проработав на этой должности всего 43 дня. Она стала вторым министром, покинувшим правительство за время премьерства Трасс.

Британские журналисты пишут, что Браверман твердо стояла на правой стороне партии, и ее отставка вполне может вызвать дальнейшее недовольство со стороны некоторых ее политических союзников. В частности, это касается депутатов, которые поддержали ее на посту лидера Тори.

«Назначить, а затем уволить министра внутренних дел и канцлера в течение шести недель — это полный хаос», – прокомментировала отставку член Лейбористской партии Иветт Купер.

«Единственное решение сейчас – это всеобщие выборы, чтобы общественность могла выйти из этой карусели консервативного хаоса», – заявил бывший министр по делам Шотландии в первом кабинете Дэвида Кэмерона Алистер Кармайкл.

Также «Курсор» рассказывал о том, кого консерваторы видят на месте Трасс на фоне политического кризиса в Великобритании.