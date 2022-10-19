Политический кризис в Британии: кого консерваторы видят на месте Трасс

При этом среди ее преемников все чаще звучит имя ее предшественника на этом посту Бориса Джонсона. Об этом говорят результаты последнего опроса агентства YouGov.

Согласно опросу, 55% членов Консервативной партии хотят, чтобы Трасс ушла в отставку. Двое из пяти респондентов (38%), наоборот, выступают за то, чтобы премьер-министр осталась на посту.

Примерно таким же было количество консерваторов, которые выступали против того, чтобы Джонсон оставался премьер-министром и, наоборот, за — до его отставки (59% и 36% соответственно).

Кроме этого, если бы Трасс покинула пост лидера Консервативной партии, ее члены больше всего хотели бы видеть на ее месте Бориса Джонсона (32%), бывшего министра финансов Риши Сунака (23%) и министра обороны Бена Уоллеса (10%).

Однако из списка потенциальных преемников Трасс большинство опрошенных консерваторов выбирали, кроме Джонсона (63%), Уоллеса (62%) и Сунака (60%), также лидера Палаты общин Пенни Мордонт (54%).

Ранее Курсор писал, что Лиз Трасс извинилась за свои ошибки. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отказалась подать в отставку и уйти со своего поста, однако официально извинилась за «ошибки» в своей экономической программе.

Ранее Курсор писал про раскол среди консерваторов в Британии: министры призывают объединиться вокруг Лиз Трасс. Спустя чуть более месяца работы Трасс и ее команда продолжают борьбу за доверие однопартийцев и избирателей после вынужденного отказа от снижения налогов.

Также Курсор сообщал, что Лиз Трасс грозит вотум недоверия. В Великобритании все чаще стали появляться сообщения о том, что новому премьер-министру Лиз Трасс могут вынести вотум недоверия.

Кроме этого, Лиз Трасс произнесла первую речь на посту премьер-министра Великобритании. Новая глава правительства обещает, что Британию ждут «более светлые дни», несмотря на нынешний экономический кризис.

Как сообщал Курсор, Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании. Она победила своего прямого конкурента Риши Сунака с отрывом в 35% голосов (60399 против 81326).

Напомним, что ее предшественник, Борис Джонсон, официально ушел в отставку во время аудиенции у королевы в ее поместье Балморал в Шотландии.