Министры единогласно утвердили Гали Бахарав-Миара новым генеральным прокурором

Бывший юрист окружной прокуратуры Тель-Авива Гали Бахарав-Миара станет первой женщиной в стране, занимающей высшую должность судьи и заменит Авихая Мандельблита на этом посту.

В понедельник министры единогласно утвердили Гали Бахарав-Миару в качестве следующего генерального прокурора вместо Авихая Мандельблита.

Об этом пишет Times of Israel.

Относительно малоизвестная бывшая окружная прокурор по гражданским делам Тель-Авива станет первой женщиной в стране, занявшей высший пост в системе правосудия.

Бахарав-Миара в настоящее время работает адвокатом в тель-авивской юридической фирме Tadmor Levy & Co.

Мандельблит ушел в отставку по истечении своего шестилетнего срока 31 января, и эту роль временно исполнял государственный прокурор Амит Айсман.

На прошлой неделе премьер-министр Нафтали Беннет и министр юстиции Гидеон Саар выразили поддержку Бахарав-Миару. В своем заявлении Саар сказал, что у нее самый большой опыт работы в суде из всех кандидатов, предложенных комиссией по поиску кандидатов, и что она «аргументировала больше дел и написала больше резюме, чем любой другой кандидат, выступавший перед комиссией».

Двумя другими кандидатами были Рой Шайндорф, нынешний заместитель генерального прокурора по международному праву, и юридический советник Министерства обороны Итай Офир.

Курсор ранее писал, что комитет по выбору генерального прокурора сократил число кандидатов до трех «финалистов». Теперь министр юстиции Гидеон Саар, с одобрения премьер-министра Нафтали Беннета, будет выбирать из трех финалистов. Саар ранее заявлял, что он поддерживает Бахарав-Миару.

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