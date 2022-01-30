Комитет по выбору генерального прокурора сократил число кандидатов до трех «финалистов»

Теперь министр юстиции Гидеон Саар, с одобрения премьер-министра Нафтали Беннета, будет выбирать из трех финалистов. Саар ранее заявлял, что он поддерживает Бахарав-Миару.

Комитет по выбору следующего генерального прокурора сужает круг кандидатов до трех имен, которые он представляет правительству: Гали Бахарав-Миара, Рой Шейндорф и Итай Офир.

Об этом пишет Times Of Israel.

Бахарав-Миара ранее восемь лет занимала должность окружного прокурора Тель-Авива по гражданским делам; Шайндорф — нынешний заместитель генерального прокурора по международному праву; Офир — юридический советник Министерства обороны.

Теперь министр юстиции Гидеон Саар, с одобрения премьер-министра Нафтали Беннета, будет выбирать из трех финалистов. Саар заявил, что он поддерживает Бахарав-Миару, которая, в случае назначения, станет первой женщиной на этой должности.

Шестилетний срок полномочий генерального прокурора Авихая Мандельблита истекает во вторник.

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Кроме того, Курсор сообщал, что ортодоксальные партии Кнессета, Яадут а-Тора и ШАС, разъяснили, что даже если бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу уйдет из политики, они не войдут в нынешнюю коалицию.

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