Министры финансов и экономики просят производителей и импортеров не повышать цены

Либерман заявил, что ожидает, что в данный момент компании пересмотрят свое решение и избегут циничного повышения цен, которое нанесет ущерб гражданам страны.

Министр финансов Авигдор Либерман и министр экономики Орна Барбивей выступили с публичным призывом к производителям и импортерам продуктов питания и других основных товаров не повышать цены.

Об этом пишет Times Of Israel.

В последние недели ряд компаний объявили о повышении цен на свою продукцию, включая Osem и импортера Diplomat, который продает такие продукты, как тунец Starkist, Pringles и кетчуп Heinz.

«Мы без колебаний примем необходимые меры для обеспечения конкурентоспособной и справедливой экономики», — говорит Либерман. «Я ожидаю, что в данный момент компании пересмотрят свое решение и избегут циничного повышения цен, которое нанесет ущерб гражданам страны».

Ранее Курсор сообщал, что Либерман пообещал компенсации пострадавшим от COVID предприятиям. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что предприятия, пострадавшие от ограничений COVID, получат определенную компенсацию.

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