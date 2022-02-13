Министры одобрили законопроект против этнической дискриминации в школах

Партия ШАС ранее заявляла, что будет способствовать решению проблемы дискриминации сефардских учащихся, но на практике все эти годы препятствовала продвижению подобного закона.

Сегодня министерский комитет по законодательным вопросам одобрил инициативу, выдвинутую депутатом Йомтобом Кальфоном (Ямина), о лишении бюджета учебных заведений, дискриминирующих учащихся по признаку их этнического происхождения.

Этот законопроект был представлен по совместной инициативе министра по делам религий Матана Каханы и члена МК Йомтоба Кальфона после того, как аналогичное предложение, представленное несколько лет назад, в частности, министром Меиром Коэном, было заблокировано харейдитскими партиями, входившими тогда в коалицию.

Каждый год происходят случаи, когда сефардские ученики не начинают учиться вовремя, или их обучение затруднено из-за разногласий с выбранной школой по причине их этнической принадлежности.

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