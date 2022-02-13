Министры одобрили законопроект против этнической дискриминации в школах

Сегодня министерский комитет по законодательным вопросам одобрил инициативу, выдвинутую депутатом Йомтобом Кальфоном (Ямина), о лишении бюджета учебных заведений, дискриминирующих учащихся по признаку их этнического происхождения.
Этот законопроект был представлен по совместной инициативе министра по делам религий Матана Каханы и члена МК Йомтоба Кальфона после того, как аналогичное предложение, представленное несколько лет назад, в частности, министром Меиром Коэном, было заблокировано харейдитскими партиями, входившими тогда в коалицию.
Каждый год происходят случаи, когда сефардские ученики не начинают учиться вовремя, или их обучение затруднено из-за разногласий с выбранной школой по причине их этнической принадлежности.
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