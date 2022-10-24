Мобилизация в москве продолжается, но «об этом нельзя писать» — разведка

В москве* продолжается так называемая «частичная мобилизация», хотя власти города заявляли о ее досрочном прекращении.
Об этом сообщает Главное управление разведки.
По информации ведомства, несмотря на публичные заявления мэра столицы рф собянина о завершении «частичной мобилизации», продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы. В настоящее время власти остановили работу исключительно так называемых «мобильных мобилизационных пунктов».
При этом СМИ рф запретили писать о продолжении мобилизации. В специальных темниках (закрытых директивах руководству СМИ) акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы облав в москве и санкт-петербурге.
По данным разведки, на данный момент на полигонах в московской области продолжается подготовка мобилизованных военных, после чего планируется отправка подразделений на войну в Украине.
За неимением офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке в россии назначают военных, подписавших контракт в воинском звании «рядовой» и имеющих боевой опыт в Украине.
Также ведомство отмечает, что подтвердилось количество мобилизованных в ряды армию рф «первой волны» — не менее 200 тысяч человек.
«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!