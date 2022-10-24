Мобилизация в москве продолжается, но «об этом нельзя писать» — разведка

На полигонах в московской области продолжается подготовка мобилизованных военных, их после короткого инструктажа отправят на передовую в Украину. При этом росСМИ запрещено об этом писать.

В москве* продолжается так называемая «частичная мобилизация», хотя власти города заявляли о ее досрочном прекращении.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

По информации ведомства, несмотря на публичные заявления мэра столицы рф собянина о завершении «частичной мобилизации», продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы. В настоящее время власти остановили работу исключительно так называемых «мобильных мобилизационных пунктов».

При этом СМИ рф запретили писать о продолжении мобилизации. В специальных темниках (закрытых директивах руководству СМИ) акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы облав в москве и санкт-петербурге.

По данным разведки, на данный момент на полигонах в московской области продолжается подготовка мобилизованных военных, после чего планируется отправка подразделений на войну в Украине.

За неимением офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке в россии назначают военных, подписавших контракт в воинском звании «рядовой» и имеющих боевой опыт в Украине.

Также ведомство отмечает, что подтвердилось количество мобилизованных в ряды армию рф «первой волны» — не менее 200 тысяч человек.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!