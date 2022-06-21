Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета

Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспаска на следующей неделе.

Лидер партии «Яадут а-Тора», депутат Моше Гафни возглавляет усилия по формированию альтернативного правительства под руководством лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу до роспуска Кнессета на следующей неделе.

Во вторник Гафни проводил постоянные встречи с этой целью, сообщил источник, близкий к главе партии.

В альтернативное правительство потенциально могут войти Ликуд, «Кахоль-Лаван», «Тиква Хадаша» и «Ямина», сказал во вторник утром на Армейском радио член Яадут а-Тора Ури Маклев.

По его словам, партия не будет возражать против того, чтобы глава «Кахоль-Лаване» и министр обороны Бен=ни Ганц стал премьер-министром при таком сценарии. Однако позже Гафни преуменьшил комментарии Маклева и сказал, что UTJ поддерживает Нетаниягу как лидера блока.

Шансы на успех оппозиции очень малы, поскольку ни один из членов «Тиквы Хадаши» или «Кахоль-Лаван» публично не заявил, что готов войти в такое правительство, утверждает источник в коалиции.

Сине-белые отрицают, что они участвуют в каких-либо переговорах.

«К сожалению, Нетаниягу исчерпал свой политический кредит, поэтому говорить не о чем», — сказал Ганц.