Москва Израилю: будьте «объективны» в отношении Украины

Представитель рф: «мы ожидаем, что наши израильские партнеры займут более взвешенную и объективную позицию в отношении событий на Украине».

Заместитель министра иностранных дел россии* Михаил Богданов заявил в четверг в кулуарах 13-го Международного экономического саммита «россия — Исламский мир: Казанский саммит 2022», что Москва рассчитывает на то, что Израиль займет более взвешенную и объективную позицию по вопросу Украины.

Он сказал СМИ: «Мы ожидаем, что наши израильские партнеры займут более взвешенную и объективную позицию в отношении событий на Украине».

«россия — Исламский мир: Казанский саммит» является основной площадкой для экономического сотрудничества между рф и странами исламского мира. Он направлен на укрепление торговых, экономических, научно-технических, социальных и культурных связей между россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС). ОИС имеет постоянные делегации в Организации Объединенных Наций и Европейском союзе, и сегодня это, возможно, единственная крупная международная группа, готовая вести бизнес с россией.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

Также сообщалось, что эвакуированных с Азовстали украинских военных перевезли в российские СИЗО. Защитники Мариуполя вывезены на российскую территорию и ожидают официальных договоренностей об обмене военнопленными. При этом в рф звучат угрозы в адрес украинских бойцов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!