«Мы покажем вам настоящую декоммунизацию» и другие важные цитаты из обращения Путина

Вечером 21 февраля Россия официально признала самопровозглашенные республики Донбасса независимыми. Путин заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить права граждан на этих территориях и завуалированно угрожал украинским лидерам.

Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия официально признает независимость так называемых Донецкой и Луганской «народных республик».

В ходе своего выступления Путин сделал несколько громких заявлений, которые шокировали весь демократический мир.

В частности, российский лидер заявил, что «Украина для нас не просто соседняя страна, а часть нашей истории, наши товарищи, близкие, родственники», но в то же время пожаловался на то, что Украина всячески отрекается от РФ. При этом Путин напомнил, с каким уважением его страна якобы относилась все время к Украине и ее интересам.

«Несмотря на несправедливости, обман и грабеж России, наш народ признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, включая Украину… Общая выгода для украинского бюджета с 1991 по 2013 год составила порядка 250 миллиардов долларов», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что Украина была создана якобы Ленином: «Таким образом, политикой большевиков и была создана Украина. Ее так и можно назвать — Украина имени Ленина, который туда буквально втиснул Донбасс. Ленинские директивы втиснули Донбасс в состав Украины, теперь в Украине ему сносят памятники… Вы хотите декоммунизацию? Мы готовы показать вам, что такое настоящая декоммунизация«.

Глава РФ в очередной раз напомнил, что Крым — это якобы РФ: «Хрущев зачем-то подарил Крым Украине«.

Путин попытался убедить, что Украина попала под внешнее управление, доведена до уровня колонии с марионеточным режимом. Особенно его обеспокоило ядерное оружие, которое Украина собирается создавать: «Запад может в этом Украине помочь, чтоб создать еще одну проблему для России. Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У» — тоже советской конструкции, дальность которых превышает 100 км. Но сделают и больше. Это вопрос только времени».

Ну и, конечно, говорил Путин об опасностях вступления Украины в НАТО: «Вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения — вопрос решенный. Установки могут использоваться для запуска ракет «Томагавк». Украинские аэродромы расположены недалеко он наших границ. НАТО сможет плотно контролировать воздушное пространство России вплоть до Сибири. Подлетное время до Москвы из Харькова составит 7 минут. Нож к горлу. Мы на это не соглашались».

Политологи обратили внимание на фразу Путина о планах РФ: «Россия имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности, так и будем поступать». Это прозвучало, как оправдание тому, что Россия собирается предпринимать в ближайшее время. Как известно, многие западные политики уверены, что российская армия готова развязать войну и следующие два дня могут оказаться решающими. В Пентагоне говорят, что Россия может начать полномасштабное вторжение уже сегодня.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.