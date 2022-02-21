В ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России

Россия будет фактически «отрезана от международных финансовых рынков» и лишена доступа к основным экспортным товарам, если решится на нападение на Украину.

О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа не будет вводить санкции превентивно. Она уверена, что России всегда надо давать шанс вернуться к дипломатии.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал вводить санкции до того, как Россия осуществит вторжение.

А вот премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что санкции не позволят российским компаниям торговать в американских долларах и фунтами стерлингов.

Ранее Курсор сообщал, что израильские политики высказались по поводу санкций против России в случае ее нападения на Украину. Глава министерства иностранных дел Яир Лапид 20 февраля заявил, что при нападении России на Украину Израиль поддержит Запад и США также введет санкции против Москвы. Лапид добавил, что еврейскому государству нужно вести себя осторожно, помня об интересах в Сирии. Он сравнил Израиль со странами Балтии, заявив, что у «нас» также есть границе с Россией – это Сирия.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что США предупредили ООН о «расстрельных» списках России на случай вторжения в Украину.

Еще напомним, что в Великобритании рассказали, как Россия планирует уничтожить Украину.

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