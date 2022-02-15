Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной

Президент России заявил, что именно его сторона выдвинула предложения по переговорному процессу, что говорит о том, что РФ не видит никакого смысла в войне с Украиной.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы выдвинули предложения по переговорному процессу», — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве.

Шольц в свою очередь заявил, что согласен с тем, что дипломатические возможности «далеко не исчерпаны».

«Объявление об отводе войск — это хороший сигнал», — сказал он, добавив, что надеется, что дипломатический процесс не закончится отводом войск.

Шольц добавил, что «для европейцев ясно, что прочная безопасность не может быть достигнута против России, а только вместе с ней».

Курсор ранее писал, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

Кроме того, Россия начала военно-морские учения в Баренцевом море. Учения между Россией и Норвегией являются частью более масштабных учений, которые вызвали опасения, что Москва может вторгнуться в Украину.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.