На Тайване назвали последние военные учения Китая «симуляцией нападения»

Министерство обороны Тайваня заявило в субботу, что Китай репетировал нападение на остров во время военных учений с участием авиации и военно-морских сил.
По данным министерства, несколько китайских кораблей и самолетов совершили вылеты в Тайваньском проливе, некоторые из них пересекли неофициальную демаркационную линию между островным государством и Китайской Народной Республикой.
Министерство обороны острова опубликовало фотографию, на которой моряк с фрегата заметил соседний китайский военный корабль у восточного побережья Тайваня.
«Курсор» опубликовал ранее итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая.