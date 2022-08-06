На Тайване назвали последние военные учения Китая «симуляцией нападения»

18:25, Сегодня
Политика, Мировые новости
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Фото: pixabay.com

Тайваньские военные развернули патрули воздушной разведки и корабли наблюдения, а также привели в готовность береговые ракеты.

Министерство обороны Тайваня заявило в субботу, что Китай репетировал нападение на остров во время военных учений с участием авиации и военно-морских сил.

По данным министерства, несколько китайских кораблей и самолетов совершили вылеты в Тайваньском проливе, некоторые из них пересекли неофициальную демаркационную линию между островным государством и Китайской Народной Республикой.

Министерство обороны острова опубликовало фотографию, на которой моряк с фрегата заметил соседний китайский военный корабль у восточного побережья Тайваня.

«Курсор» опубликовал ранее итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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