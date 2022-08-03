Итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая

Нэнси Пелоси на Тайване провела две встречи — с вице-спикером тайваньского парламента Цай Цичаном и с главой администрации Цай Инвэнь.
Спикер Палаты представителей Конгресса США заявила, что гордится дружбой между США и Тайванем и пообещала поддержку островного государства Соединенными Штатами.
Она сообщила, что надеется, «что Китай понимает, что он не может предотвратить приезд людей в страну. Мы не хотим, чтобы с Тайванем что-то случилось. Мы хотим, чтобы он сохранил свой суверенитет».
Представители администрации Тайваня заявили, что не отступят перед лицом военных угроз и будут укреплять обороноспособность острова и партнерские отношения с США.
Нэнси Пелоси вручили высшую награду Тайваня — бирюзовую перевязь Ордена Благожелательных облаков.
Китай начал вводить торговые ограничения и санкции против Тайваня после визита Пелоси:
- КНР прекращает поставки природного песка на Тайвань, импорт цитрусовых и рыбной продукции с острова.
- В черный список попали компании, занимающиеся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей.
- Власти Китая также пообещали лидеру Тайваня «ускоренный коллапс и большую катастрофу», предупредив, что КНР будет отстаивать свою территориальную целостность.
«Курсор» сообщал о развитии событий на Тайване: армия повысила боеготовность.
Наш сайт информировал, что Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси. Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса опубликовал заявление, в котором подтверждается поддержка Рамаллой Китайской Народной Республики, «ее суверенитета и территориальной целостности».