Итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая

Результатом визита американского спикера стали наложенные Китаем санкции на Тайвань, а США пообещали поддержку островного государства.

Нэнси Пелоси на Тайване провела две встречи — с вице-спикером тайваньского парламента Цай Цичаном и с главой администрации Цай Инвэнь.

Спикер Палаты представителей Конгресса США заявила, что гордится дружбой между США и Тайванем и пообещала поддержку островного государства Соединенными Штатами.

Она сообщила, что надеется, «что Китай понимает, что он не может предотвратить приезд людей в страну. Мы не хотим, чтобы с Тайванем что-то случилось. Мы хотим, чтобы он сохранил свой суверенитет».

Представители администрации Тайваня заявили, что не отступят перед лицом военных угроз и будут укреплять обороноспособность острова и партнерские отношения с США.

Нэнси Пелоси вручили высшую награду Тайваня — бирюзовую перевязь Ордена Благожелательных облаков.

Китай начал вводить торговые ограничения и санкции против Тайваня после визита Пелоси:

КНР прекращает поставки природного песка на Тайвань, импорт цитрусовых и рыбной продукции с острова.

В черный список попали компании, занимающиеся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей.

Власти Китая также пообещали лидеру Тайваня «‎ускоренный коллапс и большую катастрофу», предупредив, что КНР будет отстаивать свою территориальную целостность.

«Курсор» сообщал о развитии событий на Тайване: армия повысила боеготовность.

Наш сайт информировал, что Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси. Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса опубликовал заявление, в котором подтверждается поддержка Рамаллой Китайской Народной Республики, «ее суверенитета и территориальной целостности».