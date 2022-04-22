На встрече с американскими дипломатами Аббас угрожал разорвать связи с Израилем

За последние несколько лет Аббас неоднократно угрожал прекратить координацию действий сил безопасности ПА и ЦАХАЛа. Он также угрожал выйти из всех подписанных с Израилем соглашений.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас вновь пригрозил прекратить координацию действий в сфере безопасности и приостановить признание Израиля Палестиной.

Последняя угроза прозвучала во время встречи в Рамалле в четверг вечером с посланниками администрации США Яэль Лемперт, исполняющей обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока, и Хади Амр, заместителем помощника госсекретаря по делам Израиля и Палестины.

Посланники были направлены в регион в рамках усилий США по прекращению напряженных отношений между Израилем и палестинцами, особенно в Иерусалиме, Иудее и Самарии.

В 2020 году Аббас ненадолго приостановил координацию действий в сфере безопасности с Израилем, хотя многие палестинцы считают, что это решение было направлено главным образом на то, чтобы успокоить его критиков и политических соперников.

Курсор писал о том, что Лапид заявил, что Израиль сталкивается с экстремистским исламистским терроризмом. Яир Лапид встретился с делегацией Госдепартамента США, во время которой обсуждались последние теракты и беспорядки в стране.