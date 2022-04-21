Лапид: Израиль сталкивается с экстремистским исламистским терроризмом

Яир Лапид встретился с делегацией Госдепартамента США, во время которой обсуждались последние теракты и беспорядки в стране.

Министр иностранных дел Яир Лапид провел встречу с делегацией Госдепартамента США.

Об этом сообщает Maariv.

«Государство Израиль сталкивается с экстремистским исламистским терроризмом, вся цель которого — сеять насилие, страх и хаос. Мы призываем всех лидеров в регионе действовать и говорить об опасности», — заявил Лапид.

Курсор писал ранее, что в Иордании созвали экстренное заседания из-за действий Израиля на Храмовой горе. Региональный арабских комитет, в который входят ОАЭ, Марокко и Иордания, сегодня обсуждает действия Израиля на Храмовой горе. Вероятнее всего после окончания заседания будет публичное заявление по этому поводу.

Также мы сообщали, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору. Израильская полиция арестовала семерых палестинцев из Восточного Иерусалима за то, что они предположительно бросили зажигательные бомбы из мечети Аль-Акса вчера во время столкновений с полицией.

Еще Курсор напоминает, что сегодня произошли новые столкновения между полицией и палестинскими арабами на Храмовой горе. На кадрах видно, как израильских солдат обстреливают салютом, когда они пытаются удержать бунтовщиков внутри мечети Аль-Акса.