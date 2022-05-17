Начальник полиции: Мы не участвуем в политической игре

Коби Шабтай осудил действия некоторых арабо-израильских политиков, которые вступают в открытые конфронтации с израильской полицией — он заявил, что не допустит причинения вреда полицейским.

Начальник полиции Коби Шабтай завуалированно раскритиковал двух членов Объединенного списка, которые недавно вступили в конфликт с израильской полицией: «Полиция не может стать частью политической игры».

Выступая в Кнессете, Шабтай заявил, что он не допустит, чтобы такое поведение стало нормой: «Я не допущу, чтобы в повестке дня стояла задача откровенно и насильственно причинять вред полицейским, которые выполняют свою работу от имени государства и его граждан», — сказал он. «И уж точно не со стороны тех, кто должен служить примером и образцом законопослушного поведения для своих избирателей».

«Полиция и полицейские не могут стать частью политической игры и мишенью для провокаций», — добавляет он.

Вчера полиция подала генеральному прокурору запрос на официальное расследование в отношении членов Объединенного списка Офера Кассифа и Ахмада Тиби в связи с их недавним поведением.

Кассиф был снят на видео, когда ударил полицейского в выходные, после того как силы безопасности заблокировали его автомобиль, на котором он пытался добраться до места проведения акции протеста в Иудее и Самарии, а Тиби обвиняют в том, что он препятствовал полиции и помог скрыться подозреваемому при попытке ареста в Иерусалиме на прошлой неделе.

Напомним, что во время беспорядков в Иерусалиме агрессивно настроенные палестинские арабы камнями атаковали полицейских. Столкновения начались во время похорон арабского экстремиста. Прямо на кладбище были запущены фейерверки.