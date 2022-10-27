«Начнется гражданская война»: бывший начальник штаба ЦАХАЛа выступил против назначения Бен Гвира министром

Дэн Халуц, бывший начальник штаба ЦАХАЛа, прокоменетирвал политические амбиции депутата Кнессета Итамара Бен Гвира. Он считает, что присутствие политика в кабмине спровоцирует ужасные последствия для страны.

По мнению Халуца, если Бен Гвир попытается реализовать любую из своих ужасных идей, здесь начнется гражданская война.

Об этом он заявил каналу DemocraTV.

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа в ужасе от того, что депутат Кнессета Итамар Бен Гвир будет назначен министром в следующем правительстве. Он призвал отреагировать на попытку реализовать любую из своих ужасных идей, поскольку «начнется гражданская война».

По его мнению, нельзя отказываться от основных прав. Он напомнил, что политик избежал военной службы, на его имя зарегистрировано много правонарушений. Военный не понимает, как ему дали разрешение на ношение пистолета.

«Человек, который переоделся Барухом Гольдштейном в 18 лет, а теперь говорит: «Подождите, но это было в 18 лет — теперь я другой», не отличается и никогда не будет другим. То, что мы видим, — это то, что мы получаем,» – сказал Халуц.

В беседе с журналистам он добавил, что следует внимательно относиться к распределению мест в министерствах.

«Отвечая на замечания, Бен Гвир сказал: «Здесь они готовят почву. Мы должны получить 15 мест»», – вспомнил Халуц.

Ранее «Курсор» сообщал, что Бен-Гвир подал апелляцию в БАГАЦ против соглашения с Ливаном. Он потребовал, чтобы правительство Израиля воздержалось от подписания соглашения о морской границе с Ливаном, утверждая, что это незаконное соглашение, согласно которому переходное правительство не имеет полномочий для реализации.