Бен-Гвир подал апелляцию в БАГАЦ против соглашения с Ливаном

Председатель партии «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир вчера, 13 октября, подал петицию в Верховный суд, требуя, чтобы он приказал правительству Израиля воздержаться от подписания соглашения о морской границе с Ливаном, и утверждая, что это незаконное соглашение, согласно которому переходное правительство не имеет полномочий для реализации.

БАГАЦ постановил, что слушание по петиции состоится в четверг на следующей неделе. Государство Израиль должно будет ответить на петицию и другие петиции, поданные по этому вопросу, ко вторнику.

В петиции утверждается, что, вопреки словам генерального прокурора, заявившего, что переговоры с Ливаном ведутся уже много лет и поэтому правительству как переходному правительству разрешено подписать соглашение, переговоры с Ливаном начались 24 июня, через четыре дня после того, как Нафтали Беннет и Яир Лапид объявили о роспуске Кнессета, и поэтому все переговоры проводились переходным правительством, а не как продолжение политики предыдущего правительства.

Кроме того, генеральный прокурор заявила, что нет необходимости принимать соглашение голосованием в Кнессете, поскольку, по ее словам, рассматриваемая территория действительно принадлежит Израилю, но он никогда не применял над ней суверенитет и не оговаривал, что Израиль закон будет официально применяться к нему.

В петиции Бен-Гвира цитируется постановление бывшего председателя БААЦ Аарона Барака, который заявил, что правильное правило определения суверенитета над территорией определяется в соответствии с границами государства, и нет необходимости в формальном применении закона, но достаточно указать, что территория находится в границах государства.

«Только вчера Лапид заявил в манере, которая не стыдит диктатора в коммунистической стране, что он не вынес соглашение на голосование в Кнессете «из-за поведения оппозиции». Это позорное соглашение о капитуляции, но в основном это незаконный оппортунизм. Мы сделаем все, чтобы остановить это опасное соглашение», — сказал Бен-Гвир.

Ранее Курсор писал, что президент Ливана объявил, что принимает соглашение о морской границе с Израилем. Президент Ливана Мишель Аун официально объявил в своем обращении к нации, что Ливан принимает соглашение о морской границе с Израилем, которое было достигнуто при посредничестве США.

Курсор сообщал, что Нетаниягу обратился к Лапиду и сказал, что «когда вы сдаетесь Насралле, вы получите беспорядки в Иерусалиме».

Глава СНБ Израиля Эяль Хулата высказался касаемо сделки о демаркации морской границы с Ливаном. Он сказал, что государство уступит почти 10 км территориальных вод, а также призвал к проведению референдума о сделке с Ливаном.

Напомним, что министр обороны Бени Ганц расхвалил соглашение о морской границе с Ливаном и назвал преимущества сделки, которая «устанавливает новое уравнение безопасности».