Израильские министры протестуют против решения российского правительства прекратить деятельность Еврейского агентства в стране, а один из них заявил, что это месть за поддержку Израилем Украины, в которую москва* вторглась в начале этого года.
«Российские евреи не будут заложниками войны в Украине. Попытка наказать Еврейское агентство за позицию Израиля в отношении войны достойна сожаления и оскорбления», — говорит министр по делам диаспоры Нахман Шай.
«Евреи россии не могут быть оторваны от своей исторической и эмоциональной связи с Государством Израиль», — говорит он.
Министр иммиграции и абсорбции Пнина Тамано-Шата говорит, что она работает с премьер-министром и Министерством иностранных дел над решением этого вопроса.
«Нет никаких оправданных причин для прекращения деятельности [Еврейского] агентства, поэтому предпринимаются дипломатические усилия, чтобы прояснить ситуацию и решить вопрос соответствующим образом», — говорит Тамано-Шата.
«Поскольку мы знаем, как сотрудничать с российскими властями на протяжении многих десятилетий, я не сомневаюсь, что мы найдем подходящие решения», — добавляет она.
Курсор ранее писал, что Израиль требует от россии разъяснений касательно разбирательства против Сохнут. Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут» и его деятельности в еврейской общине рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!