Нахман Шай прокомментировал слухи о закрытии Еврейского агентства в россии

Министр по делам диаспоры Нахман Шай считает, что россия пытается отомстить Израилю за позицию против войны. Евреи россии не могут быть оторваны от своей исторической и эмоциональной связи с Государством Израиль», — заявил он.

Израильские министры протестуют против решения российского правительства прекратить деятельность Еврейского агентства в стране, а один из них заявил, что это месть за поддержку Израилем Украины, в которую москва* вторглась в начале этого года.

«Российские евреи не будут заложниками войны в Украине. Попытка наказать Еврейское агентство за позицию Израиля в отношении войны достойна сожаления и оскорбления», — говорит министр по делам диаспоры Нахман Шай.

«Евреи россии не могут быть оторваны от своей исторической и эмоциональной связи с Государством Израиль», — говорит он.

Министр иммиграции и абсорбции Пнина Тамано-Шата говорит, что она работает с премьер-министром и Министерством иностранных дел над решением этого вопроса.

«Нет никаких оправданных причин для прекращения деятельности [Еврейского] агентства, поэтому предпринимаются дипломатические усилия, чтобы прояснить ситуацию и решить вопрос соответствующим образом», — говорит Тамано-Шата.

«Поскольку мы знаем, как сотрудничать с российскими властями на протяжении многих десятилетий, я не сомневаюсь, что мы найдем подходящие решения», — добавляет она.