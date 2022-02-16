Насралла: израильтяне знают, что начать войну будет трудно и дорого

Лидер «Хизбаллы» Сайед Хасан Насралла заявил своим последователям, что его группировка производит беспилотники и «может превратить тысячи своих ракет в высокоточные управляемые ракеты».

«Я говорю израильтянам, что их «битва между войнами» превратила угрозу в возможность для сопротивления», — говорит Насралла. «Теперь мы обладаем способностью превратить тысячи наших ракет в высокоточные ракеты».

«Мы призываем израильтян покинуть Палестину и готовы оплатить их проездные билеты», — цитирует Насралла. «Наблюдается снижение воли израильтян к борьбе и уверенности в своей армии на фоне роста их желания эмигрировать».

«Я не недооцениваю Израиль, поскольку он все еще обладает большим количеством сильных элементов, но он находится в упадке», — добавляет он. «Израильтяне знают, что начать войну будет трудно и дорого».

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ поразил десятки целей Хизбаллы в Сирии за последние 3 года. За последние три года ЦАХАЛ атаковал десятки целей «Хизбаллы» в Сирии, сообщил высокопоставленный представитель службы безопасности. Другие высокопоставленные чиновники также отметили, что «Хизбалла» не ответила на атаки в Сирии, которые серьезно затруднили ее логистические и оперативные усилия по созданию форпостов, переброске оружия, боеприпасов и инфраструктуры для закрепления на южных Голанских высотах и в пограничном треугольнике с Иорданией.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.