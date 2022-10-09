«Не должен быть войной»: Михаэли отреагировала на протесты против запуска общественного транспорта в Шаббат

Мейрав Михаэли, председателя Лейбористской партии, во время открытия новой линии Матрон в Хайфе встретили протестующие. Они были недовольны запуском общественного транспорта в Шаббат.

Визит министра сопровождался протестом. Она отреагировала на возмущение некоторых граждан.

Об этом 9 октября сообщает Israelhayom.

Михаэли отметила, что новые нормы направлены на улучшение комфорта граждан. Она дала понять, что против распрей по этому поводу и призвала комплексно оценить инициативу. Министр подошла к присутствующим и поговорила с участниками акции, которые стояли с плакатами против решения кабмина.

«Общественный транспорт в Шаббат не должен быть войной между религиозным и светским, есть место для всех и всего», – заявила представитель кабмина.

Михаэли добавла, что в Шаббат, транспорт не приближается к религиозным и ультраортодоксальным районам, но предоставляет необходимую услугу, которая достигает больницы Рамбам. Таким образом, это позволяет пациентам и семьям, которые хотят посетить медучреждение и добраться к другим больницам.

Ранее «Курсор» сообщал, что Михаэли раскритиковали за план открытия автобусного маршрута в Хайфе в Шаббат. Некоторые депутаты Кнессета отреагировал резко, заявив, что это затрагивает чувства верующих. Депутат от партии «Ликуд» Шломо Кархи сказал, что министр преследует своих цели, претендуя на «место в первом ряду среди величайших угнетателей Израиля с незапамятных времен».

Новый маршрут проходит от больницы до перекрестка Ягур, соединяя город с соседним городом Нешер. Некоторые маршруты Metronit работают в Шаббат, что является редкостью для общественного транспорта на территории Израиля.