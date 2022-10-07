Михаэли раскритиковали за план открытия автобусного маршрута в Хайфе в Шаббат

Министр транспорта Мейрав Михаэли столкнулась с негативной реакцией со стороны правых депутатов из-за ее плана провести пресс-конференцию по случаю открытия новой линии скоростного автобусного сообщения в Хайфе в Шаббат.

Михаэли сообщила СМИ, что прибудет в медицинский центр Рамбам в Хайфе в 11:00 в субботу, чтобы официально открыть новую линию Metronit 5a, которая начнет работу сегодня, 7 октября. Председатель Аводы отправится на автобусе в 11:15 и поедет в торговый центр BIG.

Новый маршрут проходит от больницы до перекрестка Ягур, соединяя город с соседним городом Нешер. Некоторые маршруты Metronit работают в Шаббат, что является редкостью для общественного транспорта в Израиле.

В ответ на решение Михаэли бывший заместитель министра религиозных служб Матан Кахана написал в Твиттере: «Интересно, является ли Мерйав Михаэли будущим партнером в регулировании религиозных и государственных отношений посредством широких соглашений, или ее единственная забота — расстроить тех, кто не думает, как она?»

Депутат кнессета от партии «Ликуд» Шломо Кархи сказал, что Михаэли претендует на «место в первом ряду среди величайших угнетателей Израиля с незапамятных времен».

Отвечая на резкие комментарии Кархи, Михаэли осудил молчание депутата от «Ликуда» в отношении финансируемой государством машины лидера его фракции Биньямина Нетаниягу: «Когда лидер его партии каждый Шаббат ездит на машине, финансируемой государством, — Кархи молчит. Но когда я открываю новый метронит, который выводит граждан Израиля из осады [которую они испытывают] в Шаббат, он сходит с ума».

Член Кнессета от Авод Гилад Карив также встал на защиту Михаэли, назвав высказывания Кархи «клеветническими».

Михаэли недавно подверглась критике за то, что она продвигала общественный транспорт в Шаббат. На прошлой неделе она объявила о планах запуска системы легкорельсового транспорта в районе Тель-Авива и его окрестностях в Шаббат, начиная со следующего года.

В Израиле автобусы и поезда обычно не ходят в городах с еврейским большинством с вечера пятницы до вечера субботы. Эта практика родилась из соглашения, достигнутого между ультраортодоксальной общиной и первым премьер-министром Израиля Давидом Бен-Гурионом до образования государства. Однако в Хайфе проживает смешанное еврейское и арабское население, и общественный транспорт в городе ходит еще до создания государства.

В 2019 году муниципалитет Тель-Авива выступил с инициативой, которая обеспечивает общественный транспорт в Шаббат, предлагая автобусные перевозки жителям города и его окрестностей на нескольких линиях.

Опрос, проведенный правозащитной группой Hiddush после инициативы в Тель-Авиве, показал, что среди израильтян-евреев 71% высказались за транспорт по выходным, в том числе 94% светских израильтян.

Ранее Курсор писал, что в Хайфе запустили новую линию «метронит»: как будут курсировать автобусы. Новая линия будет функционировать с 5 утра до полуночи, автобусы будут курсировать с интервалом 5-7 минут.

Курсор сообщал, что министерство транспорта впервые запустило эксперимент, позволяющий оплачивать разовую поездку в общественном транспорте с помощью кредитной карты, смартфона и умных часов.