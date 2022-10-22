«Нельзя сравнивать Израиль и россию»: в Белом доме прокомментировали доклад ООН «об аннексии»

Белый дом «категорически отвергает» сравнение израильского присутствия на палестинских территориях с жестокой агрессивной войной россии* против Украины и массовые убийства россиянами украинских граждан.

Администрация Джо Байдена отвергла сравнения между аннексией рф части Украины и военным контролем Израиля некоторых территорий.

Об этом заявил на пресс-конференции представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он отметил, что российские войска вторглись без всякого законного основания на территорию другого суверенного государства, которое не представляло и не представляет никакой угрозы. Это привело к гибели десятков тысяч людей.

Прайс ореагировал на вопрос репортера о заявлении Нави Пиллэй, председателя Комиссии ООН по расследованию деятельности Израиля. В отчете комиссии сделан вывод о том, что 55-летнее правление Израиля на палестинских территориях настолько укоренилось, что теперь является де-факто аннексией. Премьер-министр Яир Лапид назвал отчет «предвзятым, ложным, подстрекательским и откровенно несбалансированным».

На брифинге для прессы Прайс перечислил различия, которые администрация Байдена видела между ситуациями в Израиле и россии, в том числе то, что Россия не сталкивалась с угрозой со стороны Украины до начала войны против страны, и что эти территории не являлись суверенной территорией Палестины.

Он сказал, что Израиль не должен быть застрахован от критики и что администрация Байдена по-прежнему привержена достижению двух государств в израильско-палестинском конфликте. Чиновник добавил, Организация Объединенных Наций часто несправедливо подвергает критике Израиль.

Пиллэй в заявлении, приложенном к публикации доклада, заявила, что недавнее осуждение Генеральной Ассамблеей ООН россии за аннексию четырех территорий Украины потеряет всякий смысл, если Организация Объединенных Наций не примет доклад ее комиссии.

Ранее «Курсор» сообщал, что Всемирный еврейский конгресс раскритиковал антиизраильский отчет ООН.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!