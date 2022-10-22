«Оскорбление истории и правды»: Всемирный еврейский конгресс раскритиковал антиизраильский отчет ООН

Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) в пятницу созвал «Независимую международную комиссию ООН по расследованию «действий на оккупированной палестинской территории» после ее последнего антиизраильского доклада.

Представители организации возмущены результатами выводом международной группы.

Заявление сделано ВЕК в пятницу, 21 октября.

В нем сказано, что в отчете Комиссии хотя бы раз не упоминается террористическая организация ХАМАС, которая контролирует сектор Газа и постоянно подвергает опасности жизни израильтян и палестинцев неизбирательными нападениями и угрожает безопасности всего региона. Доклады от Совета по правам человека в заявлении назвали документами, которые носят «подстрекательский, политизированный и односторонний характер и не отражают сложность ситуации на местах и не предлагают какого-либо конструктивного пути вперед».

Всемирный еврейский конгресс считает, что Комиссия ООН опубликовала доклад с «оскорблением истории и правды». Это якобы серьезно подрывает ценности универсальности, беспристрастности и объективности, которых должен придерживаться Совет по правам человека, и ставит под сомнение репутацию Организации Объединенных Наций как честного посредника в конфликте.

Комиссию по расследованию возглавляет бывший сотрудник ООН по правам человека Нави Пиллэй. В отчете Совет Безопасности ООН призывают положить конец «постоянной оккупации» палестинских арабских территорий Израилем и просит различных членов ООН государства для судебного преследования израильских лидеров.

В 28-страничном документе, который будет представлен Генеральной Ассамблее ООН 27 октября, Израиль обвиняется в «нарушении международного права путем аннексии земель Иерусалима, а также так называемых палестинских территорий». Упоминаются в докладе и «сирийские земли на Голанских высотах».

Предыдущий отчет Комиссии по расследованию опубликован в июне. Израиль обвинялся в «военных преступлениях» во время операции «Страж стен» в мае 2021 года.

Ранее «Курсор» сообщал, что ведущие еврейские группы США набросились с критикой на юрфак Калифорнийского университета.