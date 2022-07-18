СМИ: Нетаниягу наложил вето на пожертвование в размере 3 млн долл. Центру Переса

Ключевой свидетель на процессе по делу о коррупции лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу утверждает, что бывший премьер-министр наложил вето на пожертвование в размере 3 миллионов долларов Центру Переса, сделанное австралийским миллиардером Джеймсом Пакером.

Хадас Кляйн, личный помощник голливудского продюсера Арнона Мильчана и помощник Пэкера, рассказала суду, что Пэкер с гордостью объявил Мильчану о своем намерении сделать пожертвование.

Затем Милчан позвонил Нетаниягу.

«Нетаниягу сказал, что он очень зол и что он предоставил бы другой список для пожертвования», — говорит она. Один миллион нам удалось пожертвовать, а два других миллиона — нет».

Перес был давним политическим соперником Нетаниягу.

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