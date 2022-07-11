Нетаниягу обещает подписать мирное соглашение с Саудовской Аравией в случае избрания

Лидер оппозиции говорит, что выбор стоит между правительством левого толка, опирающимся на РААМ, и национальным правительством во главе с ним.

За два дня до прибытия президента США Байдена в Израиль бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал заключить полные мирные соглашения с Саудовской Аравией и другими арабскими странами, если он победит на выборах в Кнессет 25-го созыва этой осенью и сформирует правительство.

Нетаниягу сказал: «Я хотел бы выразить свою признательность наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману за его вклад в достижение четырех исторических мирных соглашений, которые мы заключили».

«Если я вернусь, чтобы возглавить Государство Израиль от вашего имени, я намерен заключить полные мирные соглашения с Саудовской Аравией, а также с другими арабскими странами», — добавил Нетаниягу.

Бывший премьер-министр также упомянул о решении партий «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша» баллотироваться вместе и сказал: «Мы в Ликуде не вмешиваемся в то, как левые распределяют свои голоса».