Нетаниягу обещает подписать мирное соглашение с Саудовской Аравией в случае избрания

За два дня до прибытия президента США Байдена в Израиль бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал заключить полные мирные соглашения с Саудовской Аравией и другими арабскими странами, если он победит на выборах в Кнессет 25-го созыва этой осенью и сформирует правительство.
Нетаниягу сказал: «Я хотел бы выразить свою признательность наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману за его вклад в достижение четырех исторических мирных соглашений, которые мы заключили».
«Если я вернусь, чтобы возглавить Государство Израиль от вашего имени, я намерен заключить полные мирные соглашения с Саудовской Аравией, а также с другими арабскими странами», — добавил Нетаниягу.
Бывший премьер-министр также упомянул о решении партий «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша» баллотироваться вместе и сказал: «Мы в Ликуде не вмешиваемся в то, как левые распределяют свои голоса».
Также наш сайт писал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.