Нетаниягу похвалил Сильман за ее действия в Кнессете

Бывший премьер-министр выступил с одобрением действий Идит Сильман и заявил, что она «фантастична». С подобным заявлением выступил бывший депутат Ямины Амихай Шикли.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу (Ликуд) похвалил депутата Идит Сильман (Ямина) за то, что она не позволила назначить заместителя министра по делам религий Матана Кахану полноправным министром.

В своем твите в ответ на ее решение проголосовать против назначения, Нетаниягу написал: «Сильман, ты фантастична!».

После голосования Сильман аплодировали.

Это первый раз, когда Сильман, образно говоря, подняла палец против правительства, и ожидается, что Ямина снимет ее с должности председателя комитета по здравоохранению Кнессета и начнет процесс объявления ее дезертиром.

Депутат Амихай Шикли, который также был объявлен перебежчиком от Ямины, написал в Твиттере после голосования: «Сильман, [ты] самый удивительный в мире. Вот как выглядит лидерство».

Сам Кахана сказал, что голосование — это «просто небольшая пощечина».

Курсор ранее писал, что союзник Беннета пригрозил Сильман последствиями из-за очередного бунта против коалиции.«Я считаю, что это будет иметь последствия», — сказал Матан Кахана после того, как Идит Сильман поддержала оппозицию в двух ключевых голосованиях, предполагая, что ее могут объявить перебежчиком.

Также сообщалось, что коалиция намерена наказать Сильман за ее голосование против Каханы. Ямина может объявить Идит Сильман перебежчиком после ее голосования против повторного назначения Каханы, что не даст ей возможности баллотироваться на следующих выборах в Кнессет.