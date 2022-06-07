Союзник Беннета пригрозил Сильман последствиями из-за очередного бунта против коалиции

«Я считаю, что это будет иметь последствия», — сказал Матан Кахана после того, как Идит Сильман поддержала оппозицию в двух ключевых голосованиях, предполагая, что ее могут объявить перебежчиком.

Заместитель министра по делам религий Матан Кахана предполагает, что депутат Кнессета от повстанцев Идит Сильман, коллега премьер-министра Нафтали Беннета по партии «Ямина», может быть объявлена ​​перебежчиком после того, как вчера она выступила против коалиции в паре ключевых голосов.

«Вчера она доказала своими действиями, что больше не является частью «Ямины», — заявил Кахана во время телеконференции. — Я считаю, что за этим будут последствия».

Кахана, близкий союзник Беннета, также отмахивается от того, что коалиция вчера вечером не смогла повторно назначить его министром по делам религии.

«Являюсь ли я министром по делам религий или заместителем министра, менее важно. Важна стабильность правительства», — говорит Кахана.

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