Ганц предложил переговоры без предварительных условий – Нетаниягу и Левин уже ответили

Бывший министр обороны Бени Ганц предложил начать переговоры без предварительных требований, что уже прокомментировали премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр юстиции Ярив Левин и председатель Комитета по конституции, закону и правосудию Симха Ротман.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

По словам Ганца, он видит «начало гражданской войны», которую нужно остановить. Он сказал, что поговорил с Нетаниягу и Оханой, которые заморозят голосование, а оппозиция предлагает начать переговоры у президента Ицхака Герцога как можно раньше без предварительных требований.

«Моя дверь открыта, приходите сейчас», – заявил Нетаниягу.

Также об этом высказались министр Ярив Левин и председатель Комитета по конституции, закону и правосудию Симха Ротман.

«Бени Ганц, давайте назначим место, время и начнем переговоры по реформе. Без предварительных условий», – сказано в заявлении.

Ранее мы рассказывали, что глава правительства Нетаниягу опроверг слухи о расколе в коалиции, несмотря на заявления его соратников о «некоторых разногласиях из-за незначительных сумм в бюджете». По его словам, в Израиле удалось создать «сильное правое правительство», которое будет работать до конца своей каденции.

Также «Курсор» сообщал, что председатель Верховного суда Эстер Хают обсуждает дело с конфликтом интересов, что происходит вопреки правилам, которые она сама составила и опубликовала для всех судей в Израиле.

Помимо этого полиции предоставили разрешение для проведения расследования по подозрению в подстрекательстве члена Кнессета Цвики Фогеля («Оцма Иегудит»).